В Одессе состоялся выпуск курсантов морской академии: среди них – двое пленников РФ

Среди выпускников одесской морской академии оказались двое плененных россиянами моряков

В Одессе состоялся выпуск курсантов морской академии: среди них – двое пленников РФ 2019-02-09T15:55:00+02:00 Одесса Среди выпускников одесской морской академии оказались двое плененных россиянами моряков

В Одессе состоялась церемония выпуска курсантов Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия". При этом среди 26 выпускников были двое моряков, захваченных в плен россиянами – Богдан Головаш и Владислав Костышин.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, во время выпускной церемонии курсанты получили офицерское звание "лейтенант" традиционные и военно-морские кортики.

Родителям пленных курсантов кортики и лейтенантские погоны вручал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко. Он выразил благодарность за воспитание мужественных сыновей, патриотов, настоящих героев и заверил, что руководство государства и флота делает все возможное, чтобы они как можно скорее вернулись домой.

Также командующий ВМС сообщил, что плененные курсанты проходили военную стажировку на захваченных катерах, так как после выпуска их планировали назначить на должности на катера данного типа.

Кроме того, он добавил, что по возвращении из плена они обязательно станут командирами катеров.

Также Воронченко опроверг сообщения российских СМИ о том, что пленным украинским моряками прекратили выплачивать причитающиеся им средства.

"Вчера получил сообщение из украинского посольства в России, их СМИ распространяют ложную информацию о прекращении выплат украинским защитникам денежного обеспечения. Подчеркиваю, это ложная информация", – добавил также командующий.

В свою очередь, мать лейтенанта Костишина Людмила рассказала, что последний раз видела сына во время "суда", где ей удалось пообщалась с ним всего несколько минут. За это очень короткое время он сообщил, что пленным морякам постоянно говорят о том, что за них забыли дома и они никому не нужны. Однако мать успела заверить сына, что это все ложь, и руководство государства и флота стараются как можно быстрее вернуть их домой.

Напомним, ранее в Москве продлили арест всем 24-м пленным украинским морякам. Заседания происходили в трех залах Лефортовского суда, а моряков принимали четверками. Позже сторона защиты обжаловала апелляцией решение суда.

Кроме того, как рассказывал ранее адвокат Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.

12 декабря Европарламент принял резолюцию из-за ситуации в Керченском проливе. Члены Европарламента призвали страны содружества закрыть порты для российских судов, которые идут из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных украинских моряков военнопленными.

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