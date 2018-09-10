В Одессе состязались пловцы из 18 стран

Один из этапов Международного чемпионата мира по плаванию на открытой воде Oceanman впервые провели в Одесском заливе. Состязания прошли в выходные на пляже "Ланжерон". Испытать свои силы смогли 720 любителей и профессионалов из 18 стран. Для них подготовили дистанции в 2, 5 и 10 км. Отдельный заплыв организовали для юных спортсменов.

По словам директора Ocean­man Фермина Эгидо, для первого раза Южная Пальмира собрала рекордное количество участников.

"Большой успех для этого дебютного старта", — заявил Эгидо на своей странице в соцсети.

Пловцы тоже остались довольны соревнованиями, но посетовали на сильные волны и большое количество медуз, что помешало некоторым уложиться во временной лимит.

"Нереальные ощущения, когда ты, пройдя через все это, получаешь то, чего хотел. Тем более победа, полученная такими усилиями, для меня намного ценнее", — поделился впечатлениями участник из Киева Андрей Матвиенко.

Ранее в Одессе прошел отборочный этап соревнований "Игры героев". Участники выполняли жим штанги, подтягивались, делали упражнения с гантелями, а также соревновались в гребле на тренажере.

А в Черкасской области территориальные общины занялись экоспортом – плогингом.