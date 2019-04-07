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В Одессе сотрудник прокуратуры погорел на крупной взятке

Сегодня, 23:30

Правоохранитель вымогал деньги за оказание содействия в том, чтобы выпустить из СИЗО задержанного

Фото: Pixabay
В Одессе сотрудник прокуратуры погорел на крупной взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/389/6e4/5ca3896e46185.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/389/6e4/5ca3896e46185.jpg Одесса Правоохранитель вымогал деньги за оказание содействия в том, чтобы выпустить из СИЗО задержанного

Сегодня в Одессе задержали сотрудника прокуратуры при получении взятки в 10 тыс. долларов.

Как сообщил представитель в правоохранительных органах, задержан сотрудник Белгород-Днестровской прокуратуры.

По данным источника, он вымогал деньги за оказание содействия в том, чтобы выпустить из СИЗО находящегося там гражданина.

В настоящее время продолжаются соответствующие оперативно-следственные действия.

Ранее в Киеве на взятке задержали двух работников одного из структурных подразделений Киевской городской государственной администрации. Они требовали и получили 500 долларов от лица с инвалидностью за содействие во внеочередном получении спецавтомобиля.

Также в Киеве правоохранители разоблачили на получении взятки и. о. начальника одного из территориальных отделов столичной Нацполиции.

А тем временем, руководителю ЛКП "Збыранка", требовавшему почти пять миллионов гривен, разрешают выйти на свободу за 405 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

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Тег Одесса, взятка, взятки, прокуратура, сотрудник

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Источник:

УНИАН

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