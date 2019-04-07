В Одессе сотрудник прокуратуры погорел на крупной взятке
Правоохранитель вымогал деньги за оказание содействия в том, чтобы выпустить из СИЗО задержанного
Сегодня в Одессе задержали сотрудника прокуратуры при получении взятки в 10 тыс. долларов.
Как сообщил представитель в правоохранительных органах, задержан сотрудник Белгород-Днестровской прокуратуры.
По данным источника, он вымогал деньги за оказание содействия в том, чтобы выпустить из СИЗО находящегося там гражданина.
В настоящее время продолжаются соответствующие оперативно-следственные действия.
Ранее в Киеве на взятке задержали двух работников одного из структурных подразделений Киевской городской государственной администрации. Они требовали и получили 500 долларов от лица с инвалидностью за содействие во внеочередном получении спецавтомобиля.
Также в Киеве правоохранители разоблачили на получении взятки и. о. начальника одного из территориальных отделов столичной Нацполиции.
А тем временем, руководителю ЛКП "Збыранка", требовавшему почти пять миллионов гривен, разрешают выйти на свободу за 405 тысяч.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
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