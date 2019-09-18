Реклама

В Одессе создали самый длинный в Украине трамвай. Рекордный электротранспорт видели журналисты "Сегодня".

Дизайн и оснащение разрабатывали местные специалисты. За основу взяли кузов чешского трамвая. Электротранспорт 40 мастеров собирали почти полтора месяца. Длина трамвая – почти 31 метр.

В салоне – довольно просторно, а в центральной секции – низкий пол и есть пандус. Чтобы вызвать водителя, достаточно нажать кнопку оповещения. Назвали трамвай символически – "Одиссей Макс". Пока он курсирует по городу в тестовом режиме – пустой, а уже с октября будет перевозить пассажиров.

"Это трехсекционный вагон, большой вместимости. Общая пассажировместимость – порядка 280 человек. Сидячих мест – 62", – рассказал главный инженер "Одесгорэлектротранс" Александр Каташинский.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье планируют капитально отремонтировать половину городских трамваев. Кроме того, в ближайшие три года планируется обновить все трамвайные вагоны.

А в Киев привезли новые польские трамваи. Вторая партия трамваев из Польши стоила 61 млн евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама