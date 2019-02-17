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В Одессе сожгли автомобиль известного краеведа-патриота: опубликованы фото

Сегодня, 15:06

В ходе пожара могла загореться квартира Бабича, где были маленькие дети

Александр Бабич
Александр Бабич. Фото: Facebook
В Одессе сожгли автомобиль известного краеведа-патриота: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/959/14c/5c695914c61a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/959/14c/5c695914c61a7.jpg Одесса В ходе пожара могла загореться квартира Бабича, где были маленькие дети

В Одессе в ночь на 17 февраля неизвестные сожгли автомобиль краеведа и экскурсовода Александра Бабича, который известен своей патриотической позицией.

"Меня не было в городе. В доме были две бабушки и двое маленьких детей. В соседней квартире – двое соседей. Если бы не пожарные (спасибо, ребята, за восемь минут приехали и отработали), то шесть трупов могло бы быть", – написал сам историк на своей странице в Facebook.

Стоит добавить, что пожар произошел в непосредственной близости от дома краеведа и существовала опасность того, что огонь перекинется на здание.

В результате пожара, к счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые предварительно квалифицировали происшествие как поджог.

Стоит отметить, что этот инцидент вызвал немалый резонанс среди одесситов. В сети появилось множество сообщений со словами возмущения происшествием, а также был организован сбор помощи пострадавшему.

В частности, одно из таких сообщений написала активист Елена Добровольская, которая вкратце рассказала о том, какой именно деятельностью занимается Бабич.

"Александр много работает с архивными документами, много пишет правдивых публикаций о коммунистическом прошлом нашего города. Об исторических памятниках Одессы. Эта правда многих бесит. Александр читает лекции об истории УПА, и они вызывают интерес аудитории и собирают аншлаг.

Одна из книг, над которой работал Александр – путеводитель по Одессе. Живая книга, где есть обо всем, что может быть интересно гостям нашего города. Одну из них с предыдущего тиража я отправила на восток, когда собирали книги для мобильной библиотеки. Кто знает, может, кто-то возьмет ее в руки, прочтет, и захочет увидеть море и огромные белые шары на Ланжероне. Или пройтись по старым дворикам, где каждый камушек имеет свою память", - рассказала она.

Напомним, недавно в Днепре трое неизвестных разбили витрину в магазине дорогой одежды и бросили внутрь горючую смесь. Также мы сообщали, что в Днепре ночью сгорела иномарка. Очевидцы считают, что причиной случившегося стал поджог.

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Тег Одесса, поджог, историк, краевед

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