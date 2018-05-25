В Одессе сожгли Honda крупного чиновника: появилось видео

Днем 24 мая на Люстдорфской дороге двое неизвестных облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль Honda. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС заподозрили умышленный поджог. Их подозрения подтвердило видео с камеры наблюдения.

Как оказалось, сгоревший автомобиль принадлежит руководителю экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря Александру Ставнийчуку. Об этом сообщают в Государственной экологической инспекции Украины.

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На место происшествия вызвали представителей полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сам Ставнийчук не исключает, что поджог произошел из-за его профессиональной деятельности.

Руководитель Государственной экологической инспекции Украины Игорь Яковлев также не исключает, что поджог автомобиля связан с профессиональной деятельностью Александра Ставнийчука. Ранее глава Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря неоднократно жаловался на постоянное давление путем привлечения общественности и злоупотребления процессуальными правами в судебных делах.

При этом Игорь Яковлев отмечает, что на протяжении последнего периода Инспекция Северо-Западного региона Черного моря демонстрирует лучшие показатели за последние три года по количеству выявленных нарушений экологического законодательства и финансовых поступлений.

"Только за первые 5 месяцев этого года денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением закона об охране окружающей природной среды составил около 4 млн грн, тогда как в прошлом году эта сумма за 12 месяцев составила около только 75,5 тыс. грн, а в 2016 году немного меньше одного миллиона. Думаю, что это лучший показатель эффективности работы Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря под руководством Александра Ставнийчука", – сообщил Игорь Яковлев.

Ранее в Одессе на охраняемой парковке сгорели четыре машины.

Напомним, в Киеве подожгли автомобиль журналиста. Приехавшие на место вызова спасатели ГС ЧС обнаружили автомобиль Mitsubishi, который уже не горел, и владельца машины. Ему удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Интересно, что неизвестные положили под "дворник" три гривны.

А в Днепропетровской области парень при помощи носка пытался сжечь авто патрульных.