Українська
$ 27,77
33,56
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе сожгли иномарку экс-прокурора: огонь перешел на соседние авто (фото, видео)

28 апреля, 13:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Поджог авто на Маршала Говорова – сгорели три иномарки, кому они принадлежат – как выглядят авто после пожара

В Одессе во дворе многоэтажки подожгли три автомобиля. На одной из сгоревших иномарок ездил бывший прокурор Одесской области Максим Вихорь.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Автомобили сгорели 28 апреля около двух часов ночи по адресу улица Маршала Говорова, 18.

Правоохранители установили, что первым загорелся автомобиль Volvo, принадлежащий 73-летнему жителю Одессы. Затем огонь перебросился на две соседние машины — Mersedes и BMW.

Реклама

В тренде
Забыли взять на прогулку: в Запорожье ребенок выпал со второго этажа детсада (обновлено)

Как пишет "Думская", Volvo ХС60 принадлежит отцу экс-прокурора Одесской области Максима Вихоря Анатолию. Однако машиной пользуется сам экс-чиновник.

По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог. Полицейские уже начали уголовное производство.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные подожгли авто и оставили "послание".

Реклама

Кроме того, в Днепропетровской области 50-летний мужчина сжег автомобиль бывшей за то, что она выбрала другого.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Четыре трупа в колодце в Одесской области: следов насилия на телах погибших не нашли (обновлено)
Четыре трупа в колодце в Одесской области: следов насилия на телах погибших не нашли (обновлено)Одесса
В Одессе от COVID-19 умерла пятиклассница. У нее отказали внутренние органы
В Одессе от COVID-19 умерла пятиклассница. У нее отказали внутренние органыОдесса
Карантин не помеха: в одесском ночном клубе
Карантин не помеха: в одесском ночном клубе "забили" на коронавирус (видео)Одесса
В Одесской области в заброшенном колодце нашли четыре трупа (фото)
В Одесской области в заброшенном колодце нашли четыре трупа (фото)Одесса
Депутат из Одессы предложила установить памятник
Депутат из Одессы предложила установить памятник "Беркуту" и попала в "Миротворец"Одесса
Одесская область может выйти из красной зоны совсем скоро – дата
Одесская область может выйти из красной зоны совсем скоро – датаОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять