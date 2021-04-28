В Одессе сожгли иномарку экс-прокурора: огонь перешел на соседние авто (фото, видео)

Поджог авто на Маршала Говорова – сгорели три иномарки, кому они принадлежат – как выглядят авто после пожара

В Одессе во дворе многоэтажки подожгли три автомобиля. На одной из сгоревших иномарок ездил бывший прокурор Одесской области Максим Вихорь.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Автомобили сгорели 28 апреля около двух часов ночи по адресу улица Маршала Говорова, 18.

Правоохранители установили, что первым загорелся автомобиль Volvo, принадлежащий 73-летнему жителю Одессы. Затем огонь перебросился на две соседние машины — Mersedes и BMW.

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Как пишет "Думская", Volvo ХС60 принадлежит отцу экс-прокурора Одесской области Максима Вихоря Анатолию. Однако машиной пользуется сам экс-чиновник.

По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог. Полицейские уже начали уголовное производство.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные подожгли авто и оставили "послание".

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Кроме того, в Днепропетровской области 50-летний мужчина сжег автомобиль бывшей за то, что она выбрала другого.