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В Одессе сожгли наркотики на 100 миллионов долларов: появились фото и видео

18 декабря, 15:36

СБУ уничтожила оптовые партии марихуаны, кокаина и героина

В Одессе утилизировали почти четыре тонны наркотиков, которые были изъяты Службой безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

3 тонны марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина сожгли в промышленной печи на перерабатывающем предприятии, расположенном на северной окраине Одессы. Стоимость утилизированных наркотиков по ценам черного рынка составила 100 миллионов долларов.

Напомним, не так давно в Нежине Черниговской области полицейские разоблачили банду, которая продавала наркотики не только в городе, но и по всей области. Мужчинам грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Одесса СБУ наркотики утилизация

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