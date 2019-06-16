Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе спасатели помогли двоим отдыхающим, купавшимся в штормовом море

16 июня, 04:00

Парень и девушка отказались от помощи медиков скорой помощи

Спасатели помогли выбраться из моря двум отдыхающим
Спасатели помогли выбраться из моря двум отдыхающим. Фото: Думская

На одесском пляже Ланжерон едва не утонули двое отдыхающих, которые решились поплавать во время шторма. Об этом пресс-секретарь вице-мэра города Николай Покровский, передает "Думская".

"Во время шторма в четыре балла наши спасатели спасли жизнь девушки и парня. В 17:30 сотрудник Коммунального управления "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета увидел двух человек, которые размахивали руками на расстоянии около пятисот метров от берега. Со спасательной станции немедленно были отправлены скутер и катер. Пострадавшие были доставлены на берег. От гибели их отделяло еще одна-две минуты в воде", — сообщил чиновник.

Спасенные – парень и девушка – 1999 и 2002 годов рождения – получили первую медицинскую помощь.

Отметим, купаться и загорать в Южной Пальмире начали еще в мае. Как и обещали чиновники, к началу туристического сезона с пляжа "Дельфин" все же убрали севший на мель ярко-желтый буксир, якобы перевозивший контрабандные сигареты. Песок там был не самым чистым, зато на вышке в то время уже дежурили спасатели.

На пляже "Чайка", тем временем, продолжаются строительные работы по сооружению пешеходного моста. На шум строительной техники отдыхающие не жалуются. Проход к пляжу тоже не перекрывали: если дискомфорт и возникает, то не от стройки, а от большого количества платных лож и шезлонгов, коими забит весь берег.

А вот готовить пляжи к туристическому сезону начали еще в апреле. С морского дна подняли жестяные банки, бутылки и прочий мусор, который может навредить отдыхающим. Проверили и санитарное состояние.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, спасатели, пляж, купание

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе спасатели помогли двоим отдыхающим, купавшимся в штормовом море". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На четырех пляжах Одессы медики обнаружили несоответствие нормам

14 июня, 16:45

Отклонения были обнаружены по санитарно-микробиологическим нормам

В Киеве спасатели достали из озера тело мужчины

14 июня, 10:45

Тело нашли на глубине шести метров

У Зеленского прояснили вопрос о снижении цены на газ для народа

​Эти продукты «забирают» молодость

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Легендарная модель авто исчезнет с рынка

Две трети самолетов в России разваливаются

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

Бой Головкин — "Канело" завершится нокаутом. Назван победитель

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Вчера, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы

13 июня, 07:37

Почему протестные акции в стране не могли увенчаться успехом и почему это хорошо

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

13 июня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь