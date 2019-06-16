В Одессе спасатели помогли двоим отдыхающим, купавшимся в штормовом море

Парень и девушка отказались от помощи медиков скорой помощи

Спасатели помогли выбраться из моря двум отдыхающим. Фото: Думская

На одесском пляже Ланжерон едва не утонули двое отдыхающих, которые решились поплавать во время шторма. Об этом пресс-секретарь вице-мэра города Николай Покровский, передает "Думская".

"Во время шторма в четыре балла наши спасатели спасли жизнь девушки и парня. В 17:30 сотрудник Коммунального управления "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета увидел двух человек, которые размахивали руками на расстоянии около пятисот метров от берега. Со спасательной станции немедленно были отправлены скутер и катер. Пострадавшие были доставлены на берег. От гибели их отделяло еще одна-две минуты в воде", — сообщил чиновник.

Спасенные – парень и девушка – 1999 и 2002 годов рождения – получили первую медицинскую помощь.

Отметим, купаться и загорать в Южной Пальмире начали еще в мае. Как и обещали чиновники, к началу туристического сезона с пляжа "Дельфин" все же убрали севший на мель ярко-желтый буксир, якобы перевозивший контрабандные сигареты. Песок там был не самым чистым, зато на вышке в то время уже дежурили спасатели.

На пляже "Чайка", тем временем, продолжаются строительные работы по сооружению пешеходного моста. На шум строительной техники отдыхающие не жалуются. Проход к пляжу тоже не перекрывали: если дискомфорт и возникает, то не от стройки, а от большого количества платных лож и шезлонгов, коими забит весь берег.

А вот готовить пляжи к туристическому сезону начали еще в апреле. С морского дна подняли жестяные банки, бутылки и прочий мусор, который может навредить отдыхающим. Проверили и санитарное состояние.

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