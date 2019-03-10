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В Одессе спасают уникальные ворота и двери: опубликованы фото

Сегодня, 18:57

В Одессе оказалось сотни дверей, которые делают город уникальным

В Одессе реставраторы спасают старинные двери
В Одессе реставраторы спасают старинные двери. Фото: Полина Мордынская, Сегодня
В Одессе спасают уникальные ворота и двери: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/53b/ada/5c853bada1504.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/53b/ada/5c853bada1504.png Одесса В Одессе оказалось сотни дверей, которые делают город уникальным

В Одессе активисты взялись за спасение вековых дверей и ворот домов — памятников архитектуры. Волонтеры уже собрали около сотни фотографий объектов и приступили к их реставрации.

Организаторы этого проекта считают двери важным архитектурным элементом. Их цель — сохранить эти объекты как минимум в виде каталога, а максимум — постараться сделать так, чтобы жителям города было выгоднее отреставрировать дверь, а не заменить ее на современную.

"Их меняют из-за отсутствия безопасности и потому что в холодную погоду дверь не обеспечивает должной защиты. Это абсолютно понятные бытовые проблемы. Наша идея в том, что для жителей реставрация должна стоить столько же, сколько и обычная китайская дверь", – пояснил активист Константин Емельянов.

К финансированию надеются привлечь жителей города, меценатов и чиновников. Кроме того, проект берет на себя бумажные вопросы и поиск реставраторов. Сейчас уже начались работы реставрации двери в доме на улице Троицкой.

Специалисты надеются, что сам процесс реставрации может приоткрыть различные тайны.

"Когда вскроются все слои краски, мы увидим ее настоящую, всю мелкую резьбу, какие-то драгоценные элементы из меди и латуни, и тогда по ним можно будет рассказать историю", — объяснил один из организаторов инициативы Максим Катаржук.

Еще один аспект работы — создание каталога дверей и уточнение официальных описаний памятников архитектуры.

"Мы хотим, чтобы у всех был доступ к этим данным, чтобы, когда проект закончится, этим каталогом смогли пользоваться жители города", — добавил Емельянов.

Благодаря этой описи одесситы, желающие восстановить оригинальные двери, смогут узнать, как они выглядели.

К слову, поучаствовать в создании каталога может каждый. Для этого нужно лишь опубликовать в соцсети фото дверей с адресом и хештегом #1000doorsofodessa. За неполный месяц работы проект собрал около 100 снимков. Среди них и фотография вычурной резной двери в бывший особняк на Французском бульваре.

ОПЫТ ДРУГИХ.

Схожие проекты набирают популярность не только в Украине, но и за рубежом. В Ивано-Франковске общественники уже отреставрировали 21 дверь, а во Львове восстановлением деталей памятников архитектуры занялся муниципалитет. Тем временем, фасад нового здания штаб-квартиры Совета Европы в Брюсселе собрали из отреставрированных оконных рам старых домов.

ВОЯЖ И ПАМЯТНИК.

Старинные двери порой могут показаться похожими. Это связано с серийностью их производства в прошлом, поясняют краеведы.

"Когда строили дома, архитекторы выбирали двери из каталога. Многие похожи между собой, поскольку было несколько дизайнеров и несколько фирм по изготовлению дверей", — рассказал основатель проекта "Архитектура Одессы" Александр Левицкий.

К слову, об отношении одесситов к дверям даже ходят различные истории. Так, по легенде, богатое семейство одесских купцов Папудовых заполучило особняк в Париже и, возвращаясь оттуда, пара прихватила с собой роскошную мебель и... все двери. Наследники, в свою очередь, вывезли их в Петербург, где те также вписались в богатый интерьер.

"В конечном итоге эти двери вернулись в Париж на свое место: приехали французские антиквары, оценили их и забрали назад. Получается, двери совершили вояж: через них проходили сначала французские аристократы, потом все одесское купечество, потом весь бомонд Петербурга", — рассказал краевед Олег Губарь.

А одни двери даже стали новой одесской достопримечательностью, превратившись в скульптуру "Дом Солнца". Автор говорит, что на работу его вдохновила старая дверь, которую он нашел едва ли не на свалке.

"Я очень хочу, чтобы ее история продолжалась, потому что это история нашего любимого города", — пояснил скульптор Михаил Рева.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове возник бум на восстановление старых деревянных окон. В этом недешевом деле помощь горожанам оказывает местный бюджет.

Так, во многих окнах, в том числе и в туристическом центре города, окна "щеголяют" облущенной краской и обклеенными скотчем рамами. Однако некоторые горожане отказались менять старые окна, уверяя, что они эстетически намного лучше, чем пластиковые.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе выделили 11 миллионов гривен на спасение легендарного городского лицея.

Тем временем, власти Киева одобрили проект реставрации памятника архитектуры, знаменитого Дома со змеями на улице Большая Житомирская, 32. Он был построен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Игната Ледоховского.

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Тег Одесса, реставрация, ворота, двери

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АВТОР:

Полина Мордынская

Источник:

Сегодня

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