В Одессе сравняют с землей колледж, унесший жизни 16 человек

Одесский колледж экономики на улице Троицкой, где при пожаре погибло 16 человек, сравняют с землей. Такое решение приняли в горсовете. Говорят: здание восстановить невозможно. Конструкции потеряли прочность и могут рухнуть. Поэтому единственный выход – демонтировать их.

Дом построили по проекту архитекторов Леонида Чернигова и Якова Гольденберга в 1914 году. Он был памятником архитектуры.

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Правоохранители расследуют дело о причинах пожара. Трем фигурантам дела подозрения уже вручили – директору, завхозу учреждения,а также экс-главе госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Все они – под ночным домашним арестом.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что в Одессе стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем.

Подтвердилось, что среди погибших – люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

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