В Одессе стартовал Марш равенства, есть задержанные – фото и видео

Для охраны правопорядка на месте дежурят 500 полицейских

На Приморском бульваре в Одессе начался Марш равенства за права ЛГБТ-сообщества. Уже есть первые задержанные.

Около 350 участников марша начали шествие с огромным флагом-радугой – символом ЛГБТ- сообщества, под лозунгами: "Счастливые люди – счастливый город" и "Права человека — превыше всего".

Реклама

Колонна движется по Приморскому бульвару. На мероприятии присутствует делегация около 30 человек из Мюнхена, а также представители шести европейских посольств.

Также сообщается, что участникам шествия стремятся помешать представители отдельных религиозных и радикальных организаций. Особо активных молодых людей оттеснили правоохранители. Нескольких из них, проявлявших гиперактивность и выкрикивавших откровенные оскорбления, полиция задержала.

В тренде Взрыв гранаты под Верховной Радой: 4 года после трагедии

Как сообщил заместитель начальника полиции в Одесской области Сергей Махотин, для охраны правопорядка во время Марша равенства задействовали свыше 500 полицейских. Во время шествия за нарушение общественного порядка задержаны трое человек. Они доставлены в Приморский отдел полиции.

Напомним, ранее Марш равенства прошел в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества, активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама