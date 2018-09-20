В Одессе стартовал международный финансовый форум

Речь пойдет о программах инвестирования, изменениях в энергетическом секторе, альтернативных энергоресурсах, торговле, инвестициях и стартапах

Лидеры отечественного и мирового производства с съехались на финансовый форум в Одессу. О глобальных тенденциях мировой экономики и месте Украины в них будут говорить с представителями мировых сверхдержав: Китая, США и Великобритании.

Форум продлится 2 дня. Речь пойдет о программах инвестирования, изменениях в энергетическом секторе, альтернативных энергоресурсах, торговле, инвестициях и стартапах. Эксперты заключили, конкурентоспособность на международном рынке Украины обеспечат отсутствие коррупции, развитие внутреннего рынка и эффективно реформы, прежде всего, в энергетическом секторе.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что наша страна привлекла крупные инвестиции в сферу возобновляемой энергетики, аграрный сектор и розничную торговлю.

Он подчеркнул, что инвестиционный бум, который происходит в Украине, – это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов.

Ранее глава государства подчеркнул, что сейчас продолжается работа по улучшению инвестиционной привлекательности страны. В частности, недавно шведский бренд H&M заработал в Украине, а также было подписано соглашение об инвестициях в возобновляемую энергетику со стороны норвежской компании. Президент рассказал, что еще планируется решение по инвестициям саудовской компании в аграрный сектор и ожидается приход бренда Decathlon.