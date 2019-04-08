В Одессе стартовали "Недели добрых дел": как присоединиться к акции

В парке Шевченко устроят генеральную уборку, а пенсионеров зовут на настоящий бал

Фото: Pixabay

В Одессе стартовали "Недели добрых дел": как присоединиться к акции Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b50/fa2/5cab50fa23bc2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b50/fa2/5cab50fa23bc2.jpg 2019-04-08T16:48:05+03:00 Одесса В парке Шевченко устроят генеральную уборку, а пенсионеров зовут на настоящий бал

В Одессе стартовали "Недели добрых дел". Ежедневно вплоть до середины июня в городе будут проходить разнообразные фестивали, тренинги, праздники, флешмобы, цель которых — показать, что творить добро не только легко, но и приятно. "Сегодня" внимательно изучили программу "добрых недель" и разузнали, как пополнить ряды тех, кто хочет сделать хорошее дело.

Инициатором "добрых недель" из года в год является Еврейский молодежный центр "Гилель". В муниципалитете рапортуют, что в этом году акцию проведут уже в девятый раз.

"За это время в Одессе реализовали более 500 проектов, в которых приняли участие 100 общественных организаций, а также благотворительные фонды, школы, вузы, кафе, театры и десятки тысяч жителей и гостей нашего города. В рамках проекта ежегодно проводится больше 150 мероприятий и акций разного уровня и направленности", — сообщили в пресс-службе мэрии.

"В Одессе продолжительность фестиваля ежегодно увеличивается на одну неделю. И в этот раз их будет уже девять! И на протяжении этого времени каждый день есть какое-то мероприятие, — рассказал "Сегодня" глава оргкомитета Евгений Хоржевский. — Кроме того, для проведения мероприятий мы объединяем разнообразные структуры и организации. В этом году задействовали около 70 структур".

БОЛЬНИЦАМ ­— КРАСОК. С полной программой мероприятий можно ознакомиться в разделе анонсов на официальном сайте города (omr.gov.ua). Вчера участники проекта уже успели провести уборку мемориала жертвам погрома на Старом еврейском кладбище, что на улице Химической, а уже сегодня в школах города начнется сбор вещей для незащищенных групп населения.

Начиная со вчерашнего дня на Приморском бульваре, 9, работает школа волонтеров. Занятия будут проходить там ежедневно с 14:00 вплоть до 9 июня. Так организаторы проекта хотят поддержать инициативы будущих волонтеров и научить их правильно действовать. А вот старшеклассников с 8 апреля по 30 мая ждут уроки не только по волонтерству, но и по финансовой грамотности.

Но особенно нам пришлась по душе акция "Здоровье в красках", ведь благодаря ей стены одесских лечебниц у

красят яркие картины, нарисованные волонтерами и детьми, которые лечатся на стационаре.

СПОРТ И ЭКОЛОГИЯ. А вот парк имени Шевченко ждет генеральная уборка: 13—14 апреля с 10:00 там будут проводить акцию "Чистый парк". Причем цель мероприятия состоит не только в том, чтобы привести в порядок зеленую зону, но и побудить детей и взрослых к изучению биологии и экологии.

Тем временем поклонников спорта 14 апреля зовут на 12:00 в Старобазарный сквер, где пройдет "Спортивный фестиваль". В программе — соревнования среди молодежи, людей с особыми потребностями, презентация боевых искусств и спортивные мастер-классы.

БЕЗ ГАДЖЕТОВ. На конец месяца (25 апреля, 15:00) организаторы припасли флешмоб "Живи реально, а не виртуально!", который стартует в Горсаду. Так что долой гаджеты, которые отбирают у нас время и живое общение.

ПЛАНЫ НА МАЙ И ИЮНЬ. На Люстдорфской дороге, 172/1, 16 мая в 14:00 проведут "Бал для седовласых кавалеров и дам". Как уже не раз говорили нам организаторы, наши бабушки и дедушки очень любят это мероприятие и с удовольствием кружат в вальсе.

Уже 26 мая в 13:00 Одесский аэропорт проведет экскурсию "Мир вокруг нас" для детей с особенными потребностями. А 1 июня, в День защиты детей, на Потемкинской лестнице проведут флешмоб для популяризации изучения английского языка. И это далеко не весь список мероприятий!

"Наша цель состоит в том, чтобы люди совершали добрые дела, даже не задумываясь об этом", — говорит Евгений Хоржевский.

К слову, зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте goodweek.hillel.su или по ссылке bit.ly/2Ucd9H5.

Напомним, украинские школьники собрали 6 тонн корма для бездомных собак и котов. Вся собранная помощь и средства была направлена в более чем 30 приютов по всей стране.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.