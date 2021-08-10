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В Одессе столкнулись четыре авто. Одна из машин протаранила остановку, есть пострадавший

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 августа, 14:59
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В полиции заявили, что пострадал водитель иномарки, однако СМИ пишут о еще двух травмированных пешеходах
Один из водителей не справился с управлением. Коллаж "Сегодня"
Один из водителей не справился с управлением. Коллаж "Сегодня"

В Одессе произошла ДТП с участием четырех автомобилей. Одна из машин протаранила остановку общественного транспорта, пострадал мужчина.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

У серого BMW сильно смяло капот. Фото: патрульная полиция

Авария случилась на улице Фонтанская дорога 10 августа. По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Skoda, Audi и BMW. После этого авто влетело в остановку.

В результате ДТП серьезные повреждения получили все авто. Фото: патрульная полиция

В результате аварии в больницу попал водитель BMW. Информация о других пострадавших еще уточняется.

СМИ пишут, что также пострадали две женщины, которые находились на остановке. Также в соцсетях отмечают, что водитель серебристого BMW имел признаки алкогольного опьянения.

У большинства ДТП в Украине одна причина

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Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. По информации полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:

  1. нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
  2. превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
  3. несоблюдение дистанции – 14 675 случаев;

Напомним, ранее во Львовской области по дороге в сторону поселка городского типа Брюховичи столкнулись Porsche 718 Boxter (982) и фура.

Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек.

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