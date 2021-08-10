В Одессе столкнулись четыре авто. Одна из машин протаранила остановку, есть пострадавший

В Одессе произошла ДТП с участием четырех автомобилей. Одна из машин протаранила остановку общественного транспорта, пострадал мужчина.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
Авария случилась на улице Фонтанская дорога 10 августа. По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Skoda, Audi и BMW. После этого авто влетело в остановку.
В результате аварии в больницу попал водитель BMW. Информация о других пострадавших еще уточняется.
СМИ пишут, что также пострадали две женщины, которые находились на остановке. Также в соцсетях отмечают, что водитель серебристого BMW имел признаки алкогольного опьянения.
У большинства ДТП в Украине одна причина
Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. По информации полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:
- нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
- превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
- несоблюдение дистанции – 14 675 случаев;
Напомним, ранее во Львовской области по дороге в сторону поселка городского типа Брюховичи столкнулись Porsche 718 Boxter (982) и фура.
Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек.