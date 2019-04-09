В Одессе столкнулись два автомобиля: водители устроили драку прямо на дороге

Мужчины начали избивать третьего участника ДТП

В Одессе столкнулись два автомобиля: водители устроили драку прямо на дороге 2019-04-09T15:27:05+03:00 Одесса Мужчины начали избивать третьего участника ДТП

3 апреля в Одессе произошло ДТП, участники которого после столкновения подрались на проезжей части. Видео произошедшего опубликовало КУ "Центр 077".

Авария произошла утром на пересечении улиц Балковской и Заньковецкой. На видео видно, как два автомобиля, которые ехали в попутном направлении, стукнулись и разъехались. Несмотря на несущественные повреждения, водители решили разобраться с конфликтом при помощи кулаков.

Остановившись на "красный" сигнал светофора, водитель и пассажир одного из автомобилей оставили свое авто на проезжей части и подошли ко второму. Мужчины начали избивать третьего участника ДТП.

"Дорожную "дуэль" вполне можно было перенести в место, где два авто не мешали бы остальному потоку транспорта. А трое взрослых мужиков не стали бы "героями" этого недостаточно красивого, но поучительного видео", – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в центре Ивано-Франковска подрались водители маршрутки и легковушки. Коммунальщики ищут свидетелей происшествия.

Ранее мы писали, что на проспекте Тычины, 20, на Березняках в Киеве двое водителей устроили драку прямо посреди дороги.

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