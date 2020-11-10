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В Одессе столкнулись две иномарки: есть пострадавшие и погибшие (фото)

10 ноября, 11:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Водитель одного из авто поехал на красный сигнал светофора

В Киевском районе Одессы столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, еще один – умер.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 37-летний водитель Mercedes-Benz GLE выехал на красный сигнал светофора на перекресток, не предоставив преимущество в движении 32-летнему водителю Chevrolet Aveo, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В аварии оба водителя и их пассажиры получили телесные повреждения, одна из пассажирок скончалась в реанимационном отделении.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина на угнанном авто пытался скрыться от полицейских и устроил ДТП. На требования остановиться водитель не реагировал.

Также напомним, в Херсонской области перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии есть погибшие.

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ДТП Одесса полиция погибшие пострадавшие
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