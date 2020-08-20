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В Одессе строители закатали в бетон дерево: горожане возмущены (фото)

20 августа, 15:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Руководство заведения отреагировало на жалобу

В Одессе при строительстве нового ресторана сети общественного питания подрядчики закатали живое дерево в бетон. Инцидент произошел на пустыре возле автовокзала по улице Разумовской.

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Соответствующее фото опубликовал местный житель Максим Васалатий на своей странице в Facebook и обратился с вопросом к McDonald's.

В компании ответили, что здание еще не передали им в аренду, но они уже обратилась к застройщику, который так "благоустроил" участок при кафе.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве горожан возмутила массовая обрезка деревьев в парке КПИ. Люди негодуют, что рабочие не трогают омелу, а деревья обрезают так, что от них остаются обрезанные стволы. Вдоль аллеи лежат кучи обрезанных веток.

Также напомним, в столице неизвестные срезают молодые деревца, растущие на обочинах улиц. При этом, все саженцы находились перед рекламными баннерами.

А в Ровенской области приглашают поучаствовать в массовой высадке деревьев.

Кроме того, в 2019 году в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище:

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Одесса стройка дерево бетон общепит подрядчик
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