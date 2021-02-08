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В Одессе строительная компания продавала квартиры в обход налогов

8 февраля, 16:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Государственный бюджет не досчитался более 7 млн гривен

СБУ разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов. Руководство фирмы не зарегистрировало структуру плательщиком налога на добавленную стоимость.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, компания декларировала о начале работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса. Владельцы бизнеса продавали квартиры, парковочные места, площади для коммерческих структур, избегая налогов. Средства от клиентов переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете.

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По предварительным выводам экспертов, государственный бюджет не досчитался более 7 млн гривен. Правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. Во время следственных действий изъяли документацию, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве застройщик попался на неуплате почти 9 миллионов налогов.

Также напомним, застройщики в Украине все чаще обманывают с площадью квартир.

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налоги Одесса СБУ квартиры злоумышленники строительная компания
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