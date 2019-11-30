В Одессе суд арестовал стройплощадку "крестного отца контрабанды"

Остановлены незаконные работы по возведению 16-этажного 4-секционного дома с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом

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Киевский районный суд Одессы арестовал стройплощадку бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 млн грн.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области сообщили, по ходатайству Одесской местной прокуратуры №1 судом наложен арест на земельный участок по ул. Академика Глушко, 17-А с запретом проведения строительных работ.

"Такие мероприятия в рамках расследования правоохранители предприняли для предотвращения присвоения средств потенциальных инвесторов, а также с целью проведения строительно-технической экспертизы", – сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, таким образом, в настоящее время остановлены незаконные работы по возведению 16-этажного 4-секционного дома с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом.

В пресс-службе пояснили, что, по данным следствия, для частного предприятия-заказчика строительных работ должностные лица профильной фирмы разработали и утвердили проектную документацию с занижением класса последствий (ответственности) объекта.

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В частности, в разрешительную документацию фактически внесены недостоверные сведения, утвержденные директором этой фирмы, заказчиком и экспертом.

Это позволило застройщику строить высотный дом с нарушением градостроительного законодательства, в то время, как разрешение на проведение работ еще в сентябре отменило Управление ГАСК Одесского горсовета.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

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Как уточнил информированный сотрудник местной прокуратуры, владельцем строящегося высотного дома является бизнесмен Вадим Альперин.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ задержали Альперина 27 ноября, когда он явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Накануне Зеленский лично объявил Вадима Альперина в розыск, назвав его "одним из крестных отцов контрабанды в Украину". В связи с этим президент попросил украинцев обращаться на горячую линию НАБУ, чтобы помочь правоохранителям найти беглеца, обещав "ценный подарок" за помощь в поимке разыскиваемого.

А в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету.

Напомним, что одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в организации коррупционной схемы на таможне, нанесенной на более 77,7 млн грн убытков, избрали меру пресечения.

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