В Одессе суд арестовал стройплощадку "крестного отца контрабанды"

Киевский районный суд Одессы арестовал стройплощадку бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 млн грн.
В пресс-службе прокуратуры Одесской области сообщили, по ходатайству Одесской местной прокуратуры №1 судом наложен арест на земельный участок по ул. Академика Глушко, 17-А с запретом проведения строительных работ.
"Такие мероприятия в рамках расследования правоохранители предприняли для предотвращения присвоения средств потенциальных инвесторов, а также с целью проведения строительно-технической экспертизы", – сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, таким образом, в настоящее время остановлены незаконные работы по возведению 16-этажного 4-секционного дома с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом.
В пресс-службе пояснили, что, по данным следствия, для частного предприятия-заказчика строительных работ должностные лица профильной фирмы разработали и утвердили проектную документацию с занижением класса последствий (ответственности) объекта.
В частности, в разрешительную документацию фактически внесены недостоверные сведения, утвержденные директором этой фирмы, заказчиком и экспертом.
Это позволило застройщику строить высотный дом с нарушением градостроительного законодательства, в то время, как разрешение на проведение работ еще в сентябре отменило Управление ГАСК Одесского горсовета.
Расследование проводится по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Как уточнил информированный сотрудник местной прокуратуры, владельцем строящегося высотного дома является бизнесмен Вадим Альперин.
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ задержали Альперина 27 ноября, когда он явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Накануне Зеленский лично объявил Вадима Альперина в розыск, назвав его "одним из крестных отцов контрабанды в Украину". В связи с этим президент попросил украинцев обращаться на горячую линию НАБУ, чтобы помочь правоохранителям найти беглеца, обещав "ценный подарок" за помощь в поимке разыскиваемого.
А в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету.
Напомним, что одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в организации коррупционной схемы на таможне, нанесенной на более 77,7 млн грн убытков, избрали меру пресечения.
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