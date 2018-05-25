В Одессе суд отправил в СИЗО полицейских, пойманных на взятке

В Приморском райсуде Одессы 24 мая избрали меру пресечения в троим задержанным сотрудникам Шевченковского отделения полиции – их отправили под стражу с правом внесения залога. Об этом передает корреспондент "Сегодня".

В прокуратуре настаивали на том, чтобы каждому из задержанных назначили залог в размере двух миллионов гривен. Сторона защиты требовала отпустить исполняющего обязанности начальника Шевченковского отделения полиции Арсена Швагу под личное обязательство.











Адвокат заявил, что доказательства правонарушения являются недопустимыми. Так, по его мнению, 22 мая правоохранители незаконно обыскали квартиру Арсена Шваги. У них, по данным адвоката, не было разрешения судьи.

Кроме того, по мнению защитника, собранные аудио и видеодоказательства также не могут доказывать вины подозреваемого. Адвокат предоставил суду положительную характеристику Шваги от его руководителя – начальника Приморского отдела полиции Александра Остроглядова.

Защита также предоставила декларацию полицейского и сообщила, что его жена не работает около шести лет, а родители супругов — пенсионеры. Согласно декларации, Арсен Швага зарабатывает 93 550 грн в год. Адвокат уточнил, что один из детей Шваги, согласно справки из клиники "Одрекс", нуждается в лечении. Сам Арсен Швага отрицал свою вину.

По его словам, полученные от сотрудника 3000 гривен он посчитал средствами на канцелярские нужды, а откуда взялись остальные деньги, он якобы не имеет понятия и предполагает, что их ему могли подкинуть сотрудники СБУ.

Как рассказал Арсен Швага корреспонденту "Сегодня", он не связывает свое задержание с чиновниками и активистами. Выслушав стороны, судья отправил Арсена Швагу в СИЗО на 60 суток. Ему определили залог в размере 528 тысяч гривен.

Также суд отправил под стражу других двоих задержанных – исполняющего обязанности начальника сектора превенции Шевченковского отделения полиции и и.о. замначальника сектора превенции этого же отделения. Первому установили залог в размере 396 тысяч гривен, а второму – в 299 тыс. грн.

Напомним, 23 мая прокурор области Олег Жученко и начальник СБУ области Александр Довженко сообщили о громком разоблачении коррупционной схемы руководства Шевченковского отделения полиции.

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