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В Одессе суд отправил за решетку капитана судна, по вине которого погибли 20 человек

20 октября, 14:36

Катер "Иволга" потерпел крушение возле Затоки 17 октября 2015 года

/ Фото: Pixabay

В Одессе после четырех лет судебных разбирательств вынесли приговор капитану катера "Иволга", потерпевшего крушение возле Затоки 17 октября 2015 года. Об этом сообщает местное издание OD-news.

Александра Кнышова Суворовский районный суд Одессы отправил за решетку на девять лет 18 октября. Отметим, что капитан был единственным фигурантом по этому делу. Следствие установило, что катер был перегружен пассажирами – на рассчитанном на 12 пассажиров судне находились 44 человека. При этом мужчина не обеспечил всех своих пассажиров спасательными жилетами.

Отметим, что, в соответствии с законом Савченко, согласно которому 4 года в СИЗО равняются 8 годам колонии, Александр Кнышов проведет в тюрьме всего один год. Кроме того, суд частично возместил иски по возмещению материального ущерба на сумму более 2 млн грн.

Напомним, в результате крушения погибли 20 человек, еще двое пропали без вести. Еще 20 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев.

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Одесса крушение суд приговор капитан иволга

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