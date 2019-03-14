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В Одессе суд рассмотрел иск о незаконной передаче лагеря "Виктория" военным

Сегодня, 14:29

Ранее сессия Одесского горисполкома приняла решение о передаче лагеря во временное пользование военным

Фото: Dumskaya.net
Фото: Dumskaya.net.
В Одессе суд рассмотрел иск о незаконной передаче лагеря "Виктория" военным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a49/38c/5c8a4938cc17a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a49/38c/5c8a4938cc17a.png Одесса Ранее сессия Одесского горисполкома приняла решение о передаче лагеря во временное пользование военным

Одесский окружной административный суд рассмотрел иск об отмене решения исполнительного комитета Одесского городского совета о передаче военным лагеря "Виктория", в котором в 2017 году во время пожара погибли трое детей, однако из-за нехватки доказательств перенес слушания на 29 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Косолап.

"Судебное заседание по делу о признании противоправной отмену решения о передаче на период военного положения Одесскому городскому военному комиссариату помещения одесского городского детского оздоровительного спортивного комплекса "Виктория" продолжалось сегодня с 11:40 и до обеда. Рассмотрение дела было отложено до 29 марта с целью востребования дополнительных доказательств", – сообщила она. 

Как сообщалось, 29 ноября 2018 сессия Одесского горисполкома приняла решение о передаче во временное пользование военным для размещения личного состава детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория". 

Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошла в сентябре 2017 года. Пламя охватило деревянное здание комплекса по всей площади. В результате пожара погибли трое детей.

Ранее мы писали, что к делу приобщили выводы экспертов, которые наконец выяснили причины возгорания. Экспертизы продолжались полтора года – с тех пор, когда произошла трагедия.

Как сообщалось, на ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн.

Ранее мы писали, что с пострадавшими детьми до сих пор работают психологи.

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Тег лагерь, Виктория, детский лагерь, лагерь Виктория

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УНН

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