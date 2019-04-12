В Одессе судили вьетнамца, который шил поддельные куртки Nike и Columbia

Мужчина выплатит фирме Nike 225 600 грн ущерба

Фото: Family Store.

Малиновский районный суд Одессы признал виновным гражданина Вьетнама в незаконном использовании товарного знака фирмы Nike. Об этом говорится в решении суда.

Согласно документу, в августе-сентябре 2017 года иностранец купил на промрынке "7 км" швейные машинки и ткань, из которых с октября 2017 года до 15 марта 2018 шил куртки и наносил на них товарные знаки известных фирм. 15 марта у него провели обыск и изъяли 13 швейных машинок, 2 приспособления для резки ткани, утюг-отпариватель, трафареты с логотипами фирм Nike, Reebok, Adidas и Columbia, 80 курток Columbia и 61 куртку Nike, а также ткань, синтепон и выкройки.

28 января 2019 года обвиняемый и представители фирмы Nike заключили сделку о признании вины. 9 апреля на суде иностранец признал свою вину. Суд обязал его выплатить 17 тысяч гривен государству, 225 600 грн ущерба фирме Nike и возместить 3 718 грн, потраченных на проведение экспертиз. Все изъятое во время обыска мужчине не вернули.

Ранее мы писали, что в Одессе вьетнамцы массово шили поддельные Reebok и Adidas. В ходе обысков правоохранители выявили 15 иностранцев-нелегалов.

Тем временем, украинец шьет одежду для саудовских принцев и иностранных певцов. Элегантные костюмы и рубашки для Руслана Лазарева – не просто хобби, а настоящая страсть.

Напомним, украинские производители текстиля, одежды и обуви просят помощи у государства. Отечественная легкая промышленность может не выдержать конкуренции с зарубежьем.

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