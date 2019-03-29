В Одессе судья "погорел" на взятке в 2,5 тысячи долларов США

Чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы

В Одессе судья "погорел" на взятке в 2,5 тысячи долларов США 2019-03-29T15:14:04+02:00 Одесса Чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы







Силовики уличили во взяточничестве судью Малиновского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.

По данным следствия, он потребовал у одесситки 2,5 тысячи долларов США, чтобы решить дело в ее пользу. Судью задержали во время получения всей суммы взятки.

В 2017 году женщина подала в суд на акционерное предприятие, чтобы признать недействительным решение о выделении жилой квартиры. Из-за того, что более полутора лет дело не рассматривали по сути, одесситка не могла распоряжаться своим приватизированным жильем. В феврале 2019 года она подала ходатайство об отводе судьи. А в марте он в личной беседе потребовал у нее взятку.

По факту получения неправомерной выгоды открыли уголовное производство (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкции статьи предусматривают до 12 лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве на взятке задержали секретаря ученого совета Нацинститута стратегических исследований. Чиновник организовал "схему" вымогательства денег.

Ранее мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили на взятке начальника одного из райотделов в Днепре Главного управления Государственной миграционной службы в Днепропетровской области.

Оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал от местной жительницы три тысячи долларов за содействие в снятии ареста с недвижимого имущества. За указанную сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения сотрудником правоохранительного органа, который является уполномоченным лицом на выполнение функций государства.

Также сообщалось, что во Львове задержали на взятке главного государственного инспектора львовского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, деятельность которого распространяется на Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковске области. Как установили правоохранители, за невмешательство в хозяйственную деятельность и не проведение проверок предприниматель, по требованию инспектора, должен был заплатить 12 тыс. гривен.

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