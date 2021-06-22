В Одессе такси на скорости врезалось в столб, есть пострадавшие (фото)

Водитель автомобиля пренебрег безопасной скоростью и попал в ДТП, пассажиров авто доставили в больницу

В Одессе водитель автомобиля Hyundai Sonata превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего врезался в столб. По предварительным данным, в больницу доставлены 4 пассажира такси.

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Как сообщают в местном Telegram-канале, авария произошла утром 22 июня на Фонтанской дороге. Других подробностей происшествия пока нет.

Водитель не справился с управлением и влетел в столб. Фото: Х Одесса

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Ранее мы сообщали, что в центре Киева таксист столкнулся с грузовиком. Фура полностью перекрыла движение транспорта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также напомним, в Ровенской области у лесовоза отлетело колесо и оторвало руку пешеходу. Медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу, однако мужчина скончался.