В Одессе таможенники изъяли партию поддельных запчастей на 12 миллионов гривен

Контейнер с запчастями поступил в адрес одного из украинских предприятий

Зона таможенного контроля, архивное фото: ГФС во Львовской области / Facebook.

В Одессе таможенники изъяли партию поддельных запчастей на 12 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fd2/60b/5c6fd260b66ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fd2/60b/5c6fd260b66ab.jpg 2019-03-04T16:01:50+02:00 Одесса Контейнер с запчастями поступил в адрес одного из украинских предприятий

В Одессе таможенники Государственной фискальной службы изъяли партию поддельных запчастей к автомобилям Toyota на сумму в 12,2 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

Как стало известно, контейнер с запчастями поступил в адрес одного из украинских предприятий, а во время таможенного досмотра выяснилось, что перемещаются товары, заявленные как автозапчасти марки Toyota, которая, согласно заявлению ее правообладателя, внесена в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Из-за возможного нарушения интересов правообладателя таможня оформление груза приостановила и направила соответствующее сообщение представителям компании, представитель которой, тщательно осмотрев запчасти, пришел к выводу, что они не производились компанией, которую он представляет, а их использование может нанести вред автомобилю.

"Следует отметить, что внешний вид упаковки выявленных запчастей был очень схож с оригинальной продукцией Toyota. Только благодаря использованию специальных средств идентификации и углубленному анализу технической информации, закодированной в маркировке специалистами компании Toyota, эксперт смог доказать контрафактность товара", – подчеркнули таможенники.

Сославшись на информацию представителя компании, в пресс-службе заявили, что, учитывая внешнее сходство, у обычного потребителя сомнений в оригинальности запчастей возникнуть не могло, зато "гарантированно возникали бы поломки и технические проблемы при эксплуатации автомобиля".

Был составлен протокол о нарушении таможенных правил, запчасти были изъяты, а их дальнейшую судьбу определит суд.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Также мы писали, что Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС. Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.

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