В Одессе трамвай насмерть сбил женщину

Сегодня, 14:38

От полученных травм пешеход скончалась на месте

Фото: facebook.com/people/Юрій-Сидоренко
Фото: facebook.com/people/Юрій-Сидоренко

В Одессе, где пожарная машина попала в ДТП , трамвай насмерть сбил женщину, которая перебегала колею в запрещенном месте. Об этом сообщает "Думская".

ДТП произошло сегодня около 9 часов утра в районе перекрестка Люстдорфской дороги и улицы Бреуса. Как рассказали в "Одесгорэлектротранс", женщина, испугавшись проезжающего автотранспорта, выбежала на обособленную трамвайную колею в непредназначенном для перехода месте.

По информации местной полиции, от полученных травм женщина погибла на месте инцидента. На данный момент правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

Подобная ситуация произошла в Одессе 25 августа. Трамвай во время движения по Старопортофранковской наехал на женщину-пешехода 1928 года рождения. Впоследствии 90-летняя женщина умерла. 

Ранее мы писали о том, что в Одессе под колесами трамвая погиб неизвестный мужчина.

А в Харькове под трамвай бросился молодой мужчина. Он получил серьезные ранения и врачи ампутировали ему ноги. Позже стало известно, что от полученных повреждений пострадавший скончался в больнице.
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