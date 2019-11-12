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В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в столб

12 ноября, 11:41

В результате аварии обошлось без пострадавших

/ Фото: Думская

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие – трамвай, следовавший по маршруту №13, сошел с рельсов и врезался в столб контактной сети.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел на улице Таирова, недалеко от проспекта Небесной Сотни, утром 12 ноября и, к счастью, обошелся без пострадавших.

"По словам очевидцев, вагон неожиданно сошел с рельсов и врезался в столб контактной сети. Железобетонная конструкция хотя и покосилась, но удар выдержала — контактная сеть не пострадала", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", на место происшествия выехали специалисты предприятия, которые разберутся в причинах случившегося.

Напомним, не так давно в Днепре трамвай загорелся во время движения – вспыхнула коробка силовой линии электросети на площади два квадратных метра. К тушению привлекли одну единицу техники и пять спасателей.

Ранее мы сообщали, что в Днепре достаточно троллейбусов и трамваев, но управлять ими некому – в городе не хватает водителей, хотя открыто около 200 вакансий. Чтобы обучить кадры, открыли первый городской центр по подготовке. Полсотни будущих работников уже осваивают науку.

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ДТП Одесса трамвай

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