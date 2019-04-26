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В Одессе у отделения банка прогремел взрыв

Сегодня, 11:09

У здания привели в действие самодельное взрывное устройство

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе ночью у отделения банка неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Взрыв прогремел в Суворовском районе города. О характерном для взрыва грохоте в полицию сообщил местный житель. На место прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи.

В результате взрыва были повреждены внешняя и внутренняя стороны окна помещения. По предварительным выводам специалистов-взрывотехников, там сдетонировало самодельное взрывное устройство массой 400 грамм в тротиловом эквиваленте.

Фото: ГУНП в Одесской области

"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах") Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к нему лица", - рассказали в полиции.

Кроме того, ранее в Одесской области в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. Часть здания разрушена, хозяина дома с ожогами 2-й и 3-й степени госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Также не так давно в Харькове в одной из квартир жилого дома прогремел взрыв

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Тег банк, Одесса, взрыв, взрывное устройство, отделение

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