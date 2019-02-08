В Одессе у школьницы обнаружили открытую форму туберкулеза

Школьников и учителей проверяют на наличие опасной болезни

Иллюстрация. Фото: vmestezp.org.

В Одессе у школьницы обнаружили открытую форму туберкулеза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abc/df0/5c5abcdf011ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abc/df0/5c5abcdf011ac.jpg 2019-02-08T17:10:00+02:00 Одесса Школьников и учителей проверяют на наличие опасной болезни

В Одессе у школьницы девятого класса из школы №39 обнаружили открытую форму туберкулеза. В настоящее время педагогов и учеников проверяют врачи.

Информацию об обнаружении опасного заболевания подтвердила директор городского департамента образования Елена Буйневич. По ее словам, несмотря на наличие открытой формы туберкулеза, опасности для других учащихся нет, так как с начала зимних каникул заболевшая школу не посещала, сообщает Оdessit.ua.

"Данный случай находится под полным контролем администрации учреждения, которая действовала грамотно: родителям и педагогам разъяснили ситуацию, провели необходимые дезинфекционные мероприятия, дети и учителя направлены на дополнительные обследования. К сожалению, подобные ситуации не являются единичными, поэтому в школах знают, как на них реагировать", – заявила она.

В то же время, по данным департамента, в школу все-таки направлены врачи-эпидемиологи городского противотуберкулезного диспансера.

"Чтобы выяснить, кого она могла заразить, проводится обследование всего окружения больной. Сотрудников школы направляют на дополнительное прохождение флюорографии. Также просматривают медицинские карточки соучеников девочки, особое внимание обращают на форму 063. Проводится учет привитых детей, выдаются направления на дополнительное прохождение пробы Манту", – отметила главный внештатный фтизиатр горздрава Оксана Леоненко-Бродецкая.

Напомним, ранее в одной из школ Мариуполя родители учеников требуют ввести карантин, ведь у одного из школьников обнаружили туберкулез. Директор школы уверяет, что оснований для приостановления учебного процесса нет.

Кроме того, мы писали о том, как в Чернигове учеников одной из школ города принуждают принимать таблетки от туберкулеза, поскольку в одном из классов обнаружился парень с этой болезнью.

Кроме того, ранее директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии, академик Юрий Фещенко рассказал о критической ситуации в Институте туберкулеза. По его словам, государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено законом.

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