В Одессе убрали табличку, которая прославляет русское оружие

Табличку с надписью "Слава русскому оружию" сняли с памятника пушки с фрегата "Тигр" в Одессе.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максима Марченко.
Пушка была установлена в городе в 1904 году на Думской площади.
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"Табличка возле всем известного памятника "Слава вражеского оружия" убрана навсегда. Единственное российское оружие, которое может быть в Одесской области – это оружие, которые эти "недовояки" бросят на поле боя, и которое станет нашими трофеями", – сказал Максим Марченко.
На памятнике убрали слова о дружбе Украины и России
В Черкассах в сквере им. Богдана Хмельницкого выжгли памятный знак в честь дружбы России и Украины.
Было уже несколько попыток стереть надпись, пробовали зашлифовать болгаркой, но результата не было, поэтому принято решение использовать автоген.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."