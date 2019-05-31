В Одессе ученые из Германии исследуют искусственный интеллект

Исследователи пытаются заставить компьютеры думать по-человечески

В Одессе ученые из Германии исследуют искусственный интеллект. Фото: Мария Дмитренко, Сегодня

В центре Одессы расположен офис, в котором ученые из Германии вместе с украинскими коллегами занимаются исследованиями в области общего искусственного интеллекта – они обучают машины думать, как человек.

Несколько лет назад два друга – Артур Франц и Михаэль Леффлер, перебрались в Одессу и основали лабораторию ОССАМ. Немцы нашли в Украине единомышленников и стали заниматься разработкой разумных машин. "Сегодня" побывали в лаборатории исследователей.

ЗНАКОМСТВО.

На встречу с журналистами Артур Франц приехал на моноколесе. Он хорошо говорит по-русски, несмотря на годы жизни в Германии, куда, как выяснилось, много лет назад его родители переехали из Советского Союза.

За входной дверью в лабораторию скрывается небольшой офис, где расположены несколько рабочих мест с компьютерами и ноутбуками. Посреди кабинета стоит большая доска, исписанная длинными математическими формулами. А вот никаких роботов там нет: исследователям нужны лишь компьютеры.

БРИТВА ОККАМА.

Название лаборатории расшифровывается как Odessa Competence Center for Artificial Intelligence and Machine Learning (OCCAM), что переводится как Одесский исследовательский центр искусственного интеллекта и машинного обучения. Аббревиатура совпадает с именем философа Уильяма Оккама, которому приписывают авторство логического принципа "Бритва Оккама", и потому на логотипе компании изобразили лезвие бритвы.

"Суть метода "бритвы Оккама" заключается в выборе самого простого и логического объяснения происходящему из всех возможных вариантов", – объясняет ученый.

Именно этот принцип занимает центральное место в исследованиях лаборатории. Когда Артур и Михаэль начали строить свое дело и подыскивали подходящее место для работы и жизни, их выбор пал на Украину. Они искали место, где можно достойно жить и заниматься исследованиями за небольшие деньги. К тому же молодые люди бывали здесь ранее.

"Многие считают Украину не лучшим местом для жизни и работы и думают, что где-то в другом месте лучше. Людям в Германии кажется точно так же. Когда мы путешествовали, были в Одессе, поэтому и выбрали этот замечательный город", — поделился с нами Артур.

ИССЛЕДОВАНИЯ.

В OCCAM определяют искусственный интеллект как систему, способную решать широкий спектр задач, например, управлять автомобилем или диагностировать болезни. А для решения любой задачи искусственному интеллекту необходимо уметь предвидеть, как будет реагировать на его действия окружающая среда. Для этого, как мы поняли со слов ученого, необходимы колоссальные объемы данных, и чтобы поместить их в "мозг" искусственного интеллекта, их нужно сжать.

"Сжатие данных — важный элемент. Но самая главная причина для сжатия — в том, что сжатый формат можно использовать для того, чтобы прогнозировать развитие окружающей среды", — объясняет Артур.

Представьте себе, что вы отправляетесь в путешествие на полгода, но вместо большого рюкзака можете взять с собой лишь маленькую сумку. Как быть, чтобы не отказываться из-за этого от необходимых в дороге вещей и предметов? Эту задачу и пытаются решить в одесской лаборатории, отыскав общий алгоритм.

Тут уже разработали специальную методику, которую назвали "теорией инкрементного сжатия". Она позволяет значительно уменьшить объем обрабатываемых данных – примерно так, как упаковывает файлы привычный архиватор на вашем компьютере. Исследователи хотят создать машину, которая будет способна думать, планировать и использовать опыт для решения поставленных перед ней задач.

"Наша цель – внести серьезный вклад в развитие общего искусственного интеллекта", — заявляет Артур.

Со стороны верующих, и не только, часто можно услышать слова осуждения – якобы не стоит примерять на себя роль Бога, пытаясь создать подобную машину.

"Вопрос веры — это дело лично каждого. В любом случае, гонение на просвещение и науку — это плохо", — отмечает Артур.

РОБОТ VS ЧЕЛОВЕК.

Научная фантастика сформировала представление об искусственном интеллекте как о целой форме жизни, которая однажды может поработить человечество. Артур не берется делать прогнозы, но, по его мнению, это лишь один из возможных исходов, который он все-таки не считает вероятным.

"Люди часто путают интеллект с эмоциями или целеполаганием. Его можно создать совершенно без этого. Эмоции у человека – это часть мотивационной системы, которая нам говорит, что делать, а интеллект уже решает, как этого достичь. Поэтому эти цели можно задавать извне, необязательно встраивать в машину", — пояснил ученый.

Наш собеседник считает, что создание искусственного интеллекта сможет значительно облегчить умственную работу человека. За все время существования этой отрасли стало возможным выполнение многих задач, например, распознавание и синтез речи, автоматический перевод, навигация, игры в шашки с компьютером и многое другое.

Ученый надеется, что в будущем искусственный интеллект сможет помочь решить и более серьезные проблемы в мире, например, уменьшить количество аварий на дорогах, которые происходят по вине человека.

"Скорее всего, мы "сольемся" с искусственным интеллектом. И будем, так сказать, дополнять друг друга, сотрудничать", – рассказал он.

При этом основатели сами финансируют проект и не преследуют коммерческих целей.

Напомним, что ранее ученые призвали отказаться от использования килограмма и рассказали, что используют вместо него. В свою в Румынии специалисты создали настоящее оружие Звезды Смерти, уничтожающее абсолютно все.

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