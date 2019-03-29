В Одессе учитель выкладывает видео своих уроков в сеть, помогая освоить науку

Одесский учитель физики стал настоящей звездой Интернета

В Одессе учитель выкладывает видео своих уроков в сеть, помогая освоить науку Полина Мордынская 2019-03-29T12:15:00+02:00 Одесса Одесский учитель физики стал настоящей звездой Интернета











Одесский учитель физики Павел Виктор стал звездой интернета и помог тысячам школьников освоить эту науку. На его канал в сети подписаны более 230 тыс. пользователей, а видеоуроки по физике набрали свыше 11,5 млн просмотров. "Сегодня" познакомились с преподавателем поближе.

Павел Виктор – заслуженный учитель Украины, и журналисты встретились с ним в его аудитории Ришельевского лицея, когда ученики уже побежали на следующее занятие, а преподаватель что-то набирает на стоящем в шкафу компьютере.

"Только закончили записывать урок, нужно его отправить. О, утренний уже посмотрели 500 человек!" – порадовался преподаватель.

ОСОБЫЙ ПОДХОД.

Первые видеоуроки учитель начал записывать примерно восемь лет назад, во время продолжительного карантина: он снял и смонтировал несколько лекций для учеников Ришельевского лицея, чтобы те не отставали от учебной программы.

Идея пришлась по вкусу и школьникам, и руководству лицея, так что вскоре его уроки стали записывать и транслировать в сети. Поначалу, говорит преподаватель, ученики стеснялись, а потом даже стали демонстрировать видео родителям, мол, смотрите, как здорово я отвечал.

"Я никогда не создаю условия, чтобы они себя проявили плохо у доски, чтобы не справились, не смогли ответить. Я их воспринимаю как помощников. И потом они дома родителям с гордостью показывают: вот, смотрите, меня Павел Андреевич сегодня вызывал к доске, я решал задачу и справился", – вспомнил учитель.

При этом Павел Виктор признался, что вначале собирался остановиться на курсах для старшеклассников (9-11 классы), но, когда в 2017-м эта серия уроков была отснята, грянул новый карантин, и онлайн-поддержка потребовалась уже ученикам средней школы. Так что теперь канал пополняют видео для учащихся 7-х и 8-х классов.

ТАБУ НА РЕКЛАМУ.

Поскольку законы физики интернациональны и работают одинаково в любой точке мира, видеоуроки одесского учителя стали смотреть далеко за пределами нашей страны.

"После Украины по аудитории идет Казахстан, потом Беларусь, потом тоже какая-то восточная страна, то ли Узбекистан, то ли Туркменистан, потом неожиданно — Соединенные Штаты Америки. Видимо, там много людей русскоязычных, которые учатся в американских учебных заведениях, но им для поддержки нужен русский вариант того же самого комплекса. На последнем месте Саудовская Аравия", — рассказал автор уроков.

К слову, несмотря на популярность видеоуроков, учитель не монетизирует свой блог: внезапные рекламные паузы могут помешать тем, кто сосредоточенно следит за материалом.

Важная часть уроков Павла Виктора – эксперименты. Он наглядно демонстрирует те или иные законы природы, зачастую с помощью подручных средств.

"На самом деле, школьные эксперименты не особо сложные, можно поставить красивые демонстрации, имея в своем распоряжении пластиковые бутылки, медицинские шприцы. Например, есть такая тема "Гидравлический пресс". Для этого ты берешь шприц на 5 мл и на 20 мл, соединяешь их трубочкой, мальчишку посильнее ставишь на шприц на 20, а девочку изящную на шприц на 5, и они соревнуются. Девочка слабенькая пережимает хлопца с большим шприцем. Почему так? Начинаешь объяснять – таковы принципы физики. Все это можно сделать своими руками, особо сложного оборудования почти не нужно", — поясняет учитель.

Но даже после того как урок записан и выложен в сеть, работа над блогом не заканчивается. Примерно по часу в день занимают ответы на комментарии.

"Комментарии очень разные, большинство с благодарностью, но я больше ценю те, где задают вопросы. Вопросы бывают очень непростые, случается так, что для ответа приходится лезть в интернет и что-то для себя выяснять, это очень серьезные зрители", – делится с нами преподаватель.

"ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ".

Другие преподаватели лицея постепенно перенимают практику видеоуроков.

"Конечно, коллеги тоже этим занимаются, может быть не так масштабно, но у них меньше возможностей. У меня за долгие годы здесь накопилось достаточно оборудования для хороших, качественных трансляций. Но как только карантин, многие учителя, и украинской литературы, и математики, и мой коллега по физике, приходят сюда, и мы ведем трансляции для детей, так что во время карантина они могут заниматься", — поясняет Павел Андреевич.

В ближайшие годы блог будет восполнять пробелы в уроках для 7—8 классов, а затем физик планирует сосредоточиться на видеозарисовках из жизни лицея.

ВНЕ КЛАССА.

В прошлом году с учителем случилась беда: несколько молодчиков ограбили его, когда тот возвращался домой на велосипеде. Падая с двухколесного, он получил перелом, и ему потребовалась длительная реабилитация. Несмотря на это во время нашей встречи он уже был решительно настроен на новые спортивные свершения.

"В прошлое воскресенье проехали 40 км на велосипедах. Мы готовим команду лицея, которая будет участвовать в велоралли "100 км за 10 часов". Я пока не уверен, поеду или нет, но очень хочу и надеюсь поехать", – рассказал нам Павел Виктор.

В первый раз он участвовал в заезде в 2009-м, на следующий год к нему присоединились несколько учеников. Постепенно велодвижение росло, и в этом году лицей выступит целой командой из 14 человек, а некоторые вызвались быть волонтерами на ралли.

"В школе ты не просто учитель, но и человек. Все, что ты умеешь, находит свое применение. Я увлекаюсь туризмом, мы ездим с ребятами на велосипедах в дальние путешествия, на сотни километров по Украине. Есть еще такое у нас мероприятие, называется экологическая экспедиция, где обычно участвует под сотню детей. Мы вывозим их в красивые места, обычно идем вдоль берега реки, но они не просто ходят с рюкзаком, а изучают геологию места, составляют карту, наблюдают за небом, измеряют характеристики реки – это очень интересно", — говорит учитель.

Напомним, в 2009 году преподаватель физики из Ришельевского лицея Павел Виктор победил во всеукраинском конкурсе "Учитель года". А 1 октября того же года одесский педагог стал еще и заслуженным учителем Украины.

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