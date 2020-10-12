В Одессе учительница унизила ученицу за украинский язык (аудио)

В Одессе учительница рисования гимназии № 4 грубо унизила ученицу пятого класса и довела ее до слез из-за того, что она разговаривает на украинском языке.
Об этом свидетельствует аудиозапись инцидента, передает "Думская".
Случай произошел в прошлую пятницу – учительницу вывело из себя то, что пятиклассница Леся ответила ей на украинском языке. Она грубо накричала на девочку, довела ее до слез и заявила, что та "считает себя выше других, потому что говорит на украинском языке".
"Встань! Встань, я сказала, на каком языке я с тобой говорю?" - грубо выкрикивает преподаватель.
В конце она своеобразно "успокаивает" ученицу: "Не реви и отвечай в следующий раз лучше. Но так нельзя говорить. Получается, что она выше нас. Давайте на украинском тогда все будем общаться?!"
Мама школьницы рассказала, что на ее ребенка уже не первый раз оказывают давление в школе из-за государственного языка.
В департаменте образования и науки Одесского горсовета уже отреагировали на инцидент. Директор департамента Елена Буйневич заявила, что учительницу уволят по ст. 31 п. 3 КЗоТ – "совершение работником, который выполняет воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы".
"Приношу свои извинения от всех педагогов родителям и ребенку. А нам, учителям, хочу пожелать не закрывать сердце от чувств воспитанников. Такой тон, давление и содержание сказанного навсегда лишают детского доверия", – заявила Буйневич.
Напомним, в Одесской области подозревают вину учителя в том, что десятиклассник полоснул себя ножом по горлу в стенах школы.
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