В Одессе учительница унизила ученицу за украинский язык (аудио)

В гордепартаменте образования уже отреагировали на инцидент

В Одессе учительница рисования гимназии № 4 грубо унизила ученицу пятого класса и довела ее до слез из-за того, что она разговаривает на украинском языке.

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Об этом свидетельствует аудиозапись инцидента, передает "Думская".

Случай произошел в прошлую пятницу – учительницу вывело из себя то, что пятиклассница Леся ответила ей на украинском языке. Она грубо накричала на девочку, довела ее до слез и заявила, что та "считает себя выше других, потому что говорит на украинском языке".

Учитель кричит на ученицу за украинский язык

"Встань! Встань, я сказала, на каком языке я с тобой говорю?" - грубо выкрикивает преподаватель.

В конце она своеобразно "успокаивает" ученицу: "Не реви и отвечай в следующий раз лучше. Но так нельзя говорить. Получается, что она выше нас. Давайте на украинском тогда все будем общаться?!"

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Мама школьницы рассказала, что на ее ребенка уже не первый раз оказывают давление в школе из-за государственного языка.

В департаменте образования и науки Одесского горсовета уже отреагировали на инцидент. Директор департамента Елена Буйневич заявила, что учительницу уволят по ст. 31 п. 3 КЗоТ – "совершение работником, который выполняет воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы".

"Приношу свои извинения от всех педагогов родителям и ребенку. А нам, учителям, хочу пожелать не закрывать сердце от чувств воспитанников. Такой тон, давление и содержание сказанного навсегда лишают детского доверия", – заявила Буйневич.

Напомним, в Одесской области подозревают вину учителя в том, что десятиклассник полоснул себя ножом по горлу в стенах школы.

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