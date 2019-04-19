В Одессе умер 13-летний мальчик, получивший ожоги от удара током на крыше поезда

Ребенок скончался от травм, несовместимых с жизнью

Фото: Pixabay

Сегодня в Одессе умер 13-летний мальчик, получивший 18 апреля ожоги более 80% тела от удара током на крыше железнодорожного вагона. Как сообщили в мэрии, днем ребенок скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Как сообщил и. о. заведующего ожоговым отделением Одесской городской больницы №10 Александр Ставратий, мальчик в результате удара током высокого напряжения получил ожоги пламенем вольтовой дуги 85% тела, из которых 50% – глубокие.

Кроме того, у ребенка был ожог дыхательных путей, тяжелая травма головы, перелом левой ноги и т. д.

Вчера вечером из Одесской области его доставили в Одессу, где провели обследование, ввели соответствующие лекарственные препараты. По словам медиков, ребенка начали выводить из состояния шока, однако спасти ему жизнь не удалось.

Как сообщалось, вечером 18 апреля в Беляевском районе Одесской области 13-летний мальчик получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше железнодорожного вагона.

По данным полиции, ребенок находился на железнодорожной станции в районе села Дачное. Он залез на крышу железнодорожного вагона и коснулся оголенного провода линии электропередач. Мальчик получил удар током высокого напряжения и упал с крыши вагона.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, получил удар током, и оказался в реанимации. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички. Кроме того, мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома.

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