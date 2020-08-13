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В Одессе умер старейший врач Украины

13 августа, 14:41

Руслан Ровик Руслан Ровик

Дерматовенерологу Петру Петросяну было 102 года

В Одессе умер старейший практикующий врач Украины – дерматовенеролог Петр Петросян.

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Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесской мэрии, мужчины не стало на 103-м году жизни, сообщает "Думская".

"Он так и не ушел на пенсию. Продолжал работать, принимать пациентов", – сообщили в департаменте.

Медик работал в городской поликлинике на улице Жуковского – там он принимал пациентов более 37 лет. До этого 40 лет прослужил в армии.

Петросян родился в 1918 году. В 1942 году окончил Азербайджанский медицинский институт, был участником боевых действий на фронтах Второй мировой войны. Был ранен.

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Врач, награжденный многочисленными орденами и медалями, имел звание полковника медицинской службы в отставке.

В 1976 году его удостоили звания "Заслуженный врач Украины". Имел высшую квалификационную категорию по специализации "Дерматовенерология". Был автором 25 научных работ и 10 рационализаторских предложений.

Напомним, недавно вспышку коронавируса зафиксировали в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова. Там инфекцию подтвердили у 25 человек.

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