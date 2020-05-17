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В Одессе умер врач из больницы, где лечили пациентов с COVID-19

17 мая, 17:21

Татьяна Очеретяна

Больше всего зараженных находится в Подольском районе

В Одесской области, где умер семейный врач с COVID-19, зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook.

По его информации, ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10, где лечат пациентов с коронавирусом.

"Вирус остается крайне опасным. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 12 пациентов, а общее количество составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области", – написал Куцый.

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Так, больше всего зараженных в Подольском районе – 365; в Одессе – 156; Беляевский район – 71; Балтский и Измаильский районы – по 21 случае; Кодымский – 18; Белгород-Днестровский – 17; Килийский – 15; Овидиопольский -11; Черноморск и Теплодар – по 7 случаев; Окнянский – 6; Болградский и Раздельнянский – по 4 случая; Ивановский, Сиротский, Тарутинский, Ширяевский – по 3 случая; Южный, Ананьевский, Лиманский – по 2 случая; Арцизский, Березовский, Любашевский – по 1 случаю.

Напомним, ранее в Кировоградской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух медиков.Жертвами коронавируса стали двое врачей Центра экстренной скорой помощи.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковске от COVID-19 умер главврач станции скорой помощи Игорь Ковалюк.Мужчине было 58 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Одесса медики коронавирус

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