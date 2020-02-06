Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

В Одессе ураганный ветер срывал крыши и валил деревья: фото и видео

6 февраля, 09:22

За ночь в городе упали 38 деревьев

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

В Одессе всю ночь бушевал ураганный ветер – он срывал с зданий крыши и валил деревья. Об этом сообщает "Думская".

В частности, на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

А у дома №19 по Сегедской сухая акация рухнула на пристройку, в которой находится отделение банка.

Реклама

Как рассказал председатель Одесской областной организации работодателей автомобильного транспорта Дмитрий Жеман, за ночь в городе ветер повалил десятки деревьев.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери
Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Упало за ночь 38 деревьев, из них 34 убрали и 4 в работе", - написал мужчина в Facebook.

Он добавил, что с последствиями непогоды в Одессе борются – тротуары расчищают коммунальщики, а по дорогам можно спокойно ездить. Также в полном объеме работают все маршруты общественного транспорта.

"Это все при том, что за ночь выпало 18,5 см осадков, а в целом за двое суток количество осадков практически в полтора раза превышает месячную норму! И город с этим в целом не плохо справился", – отметил Жеман.

Ранее мы писали, что из-за обрушившейся на Украину непогоды в 13 областях обесточены 600 населенных пунктов.

Напомним, в Украину пришел циклон Петра. В плену снегопадов оказалась практически вся страна.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса погода ветер деревья непогода Крышин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видео
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видеоОдесса
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: видео
В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: видеоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...