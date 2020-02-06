В Одессе ураганный ветер срывал крыши и валил деревья: фото и видео

За ночь в городе упали 38 деревьев

Фото: dumskaya.net

В Одессе всю ночь бушевал ураганный ветер – он срывал с зданий крыши и валил деревья. Об этом сообщает "Думская".

В частности, на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

А у дома №19 по Сегедской сухая акация рухнула на пристройку, в которой находится отделение банка.

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Как рассказал председатель Одесской областной организации работодателей автомобильного транспорта Дмитрий Жеман, за ночь в городе ветер повалил десятки деревьев.

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"Упало за ночь 38 деревьев, из них 34 убрали и 4 в работе", - написал мужчина в Facebook.

Он добавил, что с последствиями непогоды в Одессе борются – тротуары расчищают коммунальщики, а по дорогам можно спокойно ездить. Также в полном объеме работают все маршруты общественного транспорта.

"Это все при том, что за ночь выпало 18,5 см осадков, а в целом за двое суток количество осадков практически в полтора раза превышает месячную норму! И город с этим в целом не плохо справился", – отметил Жеман.

Ранее мы писали, что из-за обрушившейся на Украину непогоды в 13 областях обесточены 600 населенных пунктов.

Напомним, в Украину пришел циклон Петра. В плену снегопадов оказалась практически вся страна.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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