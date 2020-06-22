Українська
$ 26,72
30
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе усилили карантин: что запретили

22 июня, 10:08

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Теперь на улицах города нельзя будет пребывать без документов

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим в некоторых областях и городах страны местные власти решили ужесточить карантин. Не стала исключением и Одесса – с сегодняшнего дня, 22 июня, в городе усилили противоэпидемические меры.

Реклама

Как сообщает официальный сайт города, такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета. Итак, с 22 июня в городе запретили:

  • пребывать в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. В частности, речь идет о респираторах и защитных масках;
  • находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;
  • самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;
  • посещать учебные заведения группами более 10 человек. Исключение – участие в государственной итоговой аттестации, внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях;
  • проводить массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории;
  • деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

Что касается общественного транспорта, то в нем не должно быть больше пассажиров, чем мест для сидения. Также перевозчики должны нести ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщали, что на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

Также напомним, что ранее противоэпидемические меры решили ужесточить в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

Реклама

Что происходит на рынке труда в условиях карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса эпидемия карантин одесская область усиление коронавирус меры

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Пропавшая во время марафона украинская спортсменка умерла в больнице: подробности трагедии
Пропавшая во время марафона украинская спортсменка умерла в больнице: подробности трагедииОдесса
Реки на улицах и затопленные дома: что натворила непогода в Одесской области (фото, видео)
Реки на улицах и затопленные дома: что натворила непогода в Одесской области (фото, видео)Одесса
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика
В центре Одессы рухнуло перекрытие в квартире жилого дома
В центре Одессы рухнуло перекрытие в квартире жилого домаОдесса
В Одесской области взрывом гранаты ранены пять человек
В Одесской области взрывом гранаты ранены пять человекОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять