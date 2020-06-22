В Одессе усилили карантин: что запретили

Теперь на улицах города нельзя будет пребывать без документов

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим в некоторых областях и городах страны местные власти решили ужесточить карантин. Не стала исключением и Одесса – с сегодняшнего дня, 22 июня, в городе усилили противоэпидемические меры.

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Как сообщает официальный сайт города, такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета. Итак, с 22 июня в городе запретили:

пребывать в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. В частности, речь идет о респираторах и защитных масках;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

посещать учебные заведения группами более 10 человек. Исключение – участие в государственной итоговой аттестации, внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях;

проводить массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории;

деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

Что касается общественного транспорта, то в нем не должно быть больше пассажиров, чем мест для сидения. Также перевозчики должны нести ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщали, что на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.

Также напомним, что ранее противоэпидемические меры решили ужесточить в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

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