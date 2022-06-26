В Одессе услышали звук взрыва: что произошло

В городе и области воздушная тревога

В небе над Одессой видно облако дыма / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе жители услышали взрывы, в небе появился дым. По предварительным данным, сработала ПВО, передает Украина 24.

Сообщается, что вражеская ракета была сбита.

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Воздушная тревога в городе и области продолжается, горожан просят не покидать укрытий.

Ракетные удары по Украине

Российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Украине ночью и утром 26 июня.

Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району Киева. По информации нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, всего по Киеву и области выпустили 14 ракет.

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Одна из ракет попала в многоэтажку на Лукьяновке. В результате по меньшей мере один человек погиб. Также есть раненые — пострадали семилетняя девочка и ее мать, их доставили в больницу.

Днем 26 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам. Было слышно два взрыва. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Авиаудары нанесены по Лисичанску, а также в районе Белой Горы. Разрушений много. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в жилые дома, здание СБУ и т. д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы.

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Ночью россияне 7 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области, а также Харьков.