Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе установили антирекорд по COVID-19: в ночных клубах "забыли" про карантин (видео)

2 августа, 12:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В ночном клубе "Итака" на концерте собралась толпа людей

В Одесской области зафиксировали рекордное количество новых зараженных коронавирусом за сутки. Так, за вчерашний день, 1 августа, выявлено 99 случаев инфицирования.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего в Одессе и области зарегистрировано 3414 случаев COVID-19. Из них умерли 48 пациентов. Также известно, что 1354 человека выздоровели, а 2012 болеют на данный момент.

По состоянию на 2 августа 5080 жителей области имеют подозрения на COVID-19.

В то же время местные жители и приезжие пренебрегают противоэпидемическими мероприятиями. Так, в Одесском клубе "Итака" прошел концерт, на который собралась целая толпа людей. Ни о каких карантинных ограничениях и соблюдении дистанции речь даже не шла. Видео гуляний опубликовали в Telegram-канале Teza.

В тренде
Украинские военные рассказали о потерях боевиков с начала перемирия на Донбассе
Видео: Teza
Реклама

Организаторы концерта уверяли, что мероприятие должно было пройти в формате ресторана, "однако что-то пошло не так".

"Все "дружненько" друг возле друга и без масочок. Именно то, что нужно для новых рекордов заболеваемости на COVID-19", – прокомментировали в сети.

Напомним, всего в Украине за прошлые сутки COVID-19 обнаружили еще у 1112 человек.

Кроме того, области поделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу. Это "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса заражение коронавирус антирекорд
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области
Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской областиОдесса
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристка
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристкаОдесса
Поднятие затонувшего танкера в Одессе: стало известно о первых успехах операции (фото и видео)
Поднятие затонувшего танкера в Одессе: стало известно о первых успехах операции (фото и видео)Одесса
"Неосторожное" убийство 15-летнего парня в Одесской области: суд наказал деда и внукаОдесса
Поднятие танкера Delfi в Одессе: новые подробности операции и видео
Поднятие танкера Delfi в Одессе: новые подробности операции и видеоОдесса
В Одесской области мужчина открыл стрельбу по полицейским (видео)
В Одесской области мужчина открыл стрельбу по полицейским (видео)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять