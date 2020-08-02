В Одессе установили антирекорд по COVID-19: в ночных клубах "забыли" про карантин (видео)

В Одесской области зафиксировали рекордное количество новых зараженных коронавирусом за сутки. Так, за вчерашний день, 1 августа, выявлено 99 случаев инфицирования.

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Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего в Одессе и области зарегистрировано 3414 случаев COVID-19. Из них умерли 48 пациентов. Также известно, что 1354 человека выздоровели, а 2012 болеют на данный момент.

По состоянию на 2 августа 5080 жителей области имеют подозрения на COVID-19.

В то же время местные жители и приезжие пренебрегают противоэпидемическими мероприятиями. Так, в Одесском клубе "Итака" прошел концерт, на который собралась целая толпа людей. Ни о каких карантинных ограничениях и соблюдении дистанции речь даже не шла. Видео гуляний опубликовали в Telegram-канале Teza.

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Видео: Teza

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Организаторы концерта уверяли, что мероприятие должно было пройти в формате ресторана, "однако что-то пошло не так".

"Все "дружненько" друг возле друга и без масочок. Именно то, что нужно для новых рекордов заболеваемости на COVID-19", – прокомментировали в сети.

Напомним, всего в Украине за прошлые сутки COVID-19 обнаружили еще у 1112 человек.

Кроме того, области поделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу. Это "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны.

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