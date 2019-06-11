В Одессе увеличилось число погибших из-за пожара в психбольнице – СМИ

По уточненной информации, в больнице скончалось двое пострадавших

Фото: Думская

По уточненной информации, число погибших из-за пожара в психбольнице в Одессе, увеличилось до шести человек. В больнице скончалось двое пострадавших.

Об этом пишет "Думская".

Ранее сообщалось о шести пострадавших. В корпусе находилось 57 человек, в том числе трое сотрудников. Среди погибших — медсестра.

По предварительным данным, возгорание произошло в районе выхода из помещения.

"Территория сильно задымлена. Спасателям постоянно приходится возобновлять запас кислорода в баллонах", – пишет издание.

Горело отделение, в котором проходили лечение ветераны ІІ мировой войны и войны в Афганистане.

"Большинство не могло самостоятельно передвигаться. Решетки здесь только на окнах помещений, в которых хранятся препараты, утверждает главврач Анатолий Волощук", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее для тушения пожара от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализован. В 23:19 пожар был ликвидирован. Причина пожара и гибели людей – устанавливается.

Ранее в Харьковской области горело отделение по переработке нефти. К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар на площади 50 м. кв. локализовали.

Напомним, под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике.

А в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым.

Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

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