В Одессе ужесточили карантин: что закрыли

В Одессе из-за роста числа заболевших коронавирусом решили ужесточить карантинные ограничения. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Реклама

Теперь с 23:00 и до 07:00 будет запрещена работа ночных клубов, заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и т.д.) и заведений культуры.

При этом новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи. В комиссии также отметили, что необходимо усилить контроль за карантином у прибрежной зоны и в торгово-развлекательных центрах.

Напомним, в Одесской области коронавирусом заболели пациенты психбольницы. Положительный результат ПЦР-исследований выявлен у одного медицинского работника и семи пациентов.

В тренде Масштабный пожар в Луганской области: власти подсчитали убытки

Также ранее мы сообщали, что бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Одесской области.

Реклама

Журналисты проинспектировали одесские пляжи во время карантина – смотрите видео.

Отдых в Одессе: цены, условия и карантин

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама