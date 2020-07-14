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В Одессе ужесточили карантин: что закрыли

14 июля, 09:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ресторанам города запретили работать ночью

В Одессе из-за роста числа заболевших коронавирусом решили ужесточить карантинные ограничения. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Теперь с 23:00 и до 07:00 будет запрещена работа ночных клубов, заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и т.д.) и заведений культуры.

При этом новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи. В комиссии также отметили, что необходимо усилить контроль за карантином у прибрежной зоны и в торгово-развлекательных центрах.

Напомним, в Одесской области коронавирусом заболели пациенты психбольницы. Положительный результат ПЦР-исследований выявлен у одного медицинского работника и семи пациентов.

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Также ранее мы сообщали, что бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Одесской области.

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