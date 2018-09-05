В Одессе в активиста выпустили три пули

Сегодня, 23:00

В Одессе неизвестные напали на активиста, он получил огнестрельные ранения

 

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Одессе сегодня вечером неизвестные напали на активиста Андрея Вагапова, он получили огнестрельные ранения.

Об инциденте сообщил в соцсетях сам Вагапов. По его словам, в него стреляли, сделав три выстрела, и "боль в ноге – нестерпимая, не чувствую ногу ниже колена".

Как стало известно, стреляли в Вагапова на улице Высоцкого в Суворовском районе города. До прибытия полицейских и медиков раненому 36-летнему активисту первую помощь оказывали простые одесситы.


В Главном управлении Нацполиции в Одесской области подтвердили факт нападения на Вагапова, сказав, что "в настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства, устанавливаются личности злоумышленников".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вагапов – юрист по образованию, член координационного совета главка Национальной полиции в Одесской области.

Ранее на 5-й станции Фонтана в Одессе девушка открыла стрельбу. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Не так давно в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. В результате инцидента 45-летний местный житель получил два ранения: брюшной полости и груди. 

Кроме того, в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.
видео, Одесса, нападение, стрельба, активист

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе в активиста выпустили три пули". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Полиция задержала одного из нападавших на охранника столичного рынка

Сегодня, 20:43

Под подозрение попал 26-летний уроженец Донецкой области, который живет в столице

Происшествия

Стрельба по троллейбусу с пассажирами в Киеве: в полиции рассказали детали

Сегодня, 20:39

Злоумышленник во время проверки документов устроил стрельбу в самом троллейбусе
Загрузка...

Происшествия

Фото: https://www.facebook.com/KyivOperativ

В Киеве неадекватный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу с пассажирами

Сегодня, 19:54

Стрелка сумели обезоружить, задержать и передать полиции прохожие, которые стали свидетелями стрельбы

Происшествия

На рынке в центре Киева произошел конфликт со стрельбой

Вчера, 21:02

Пострадал охранник

Другие страны

Фото: AFP

Перестрелка в здании разведки Косово: убит человек

Вчера, 14:57

И стрелявший, и погибший работали в агентстве, однако мотивы произошедшего до сих пор осталются неизвестными

США

Фото: twitter.com/MikeRogersTV

Перестрелка в Калифорнии: ранены 10 человек

3 Сентября, 13:01

У полиции пока нет ни подозреваемых, ни возможных мотивов случившегося
Загрузка...