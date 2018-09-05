В Одессе в активиста выпустили три пули

В Одессе неизвестные напали на активиста, он получил огнестрельные ранения

В Одессе сегодня вечером неизвестные напали на активиста Андрея Вагапова, он получили огнестрельные ранения.

Об инциденте сообщил в соцсетях сам Вагапов. По его словам, в него стреляли, сделав три выстрела, и "боль в ноге – нестерпимая, не чувствую ногу ниже колена".

Как стало известно, стреляли в Вагапова на улице Высоцкого в Суворовском районе города. До прибытия полицейских и медиков раненому 36-летнему активисту первую помощь оказывали простые одесситы.





В Главном управлении Нацполиции в Одесской области подтвердили факт нападения на Вагапова, сказав, что "в настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства, устанавливаются личности злоумышленников".

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Вагапов – юрист по образованию, член координационного совета главка Национальной полиции в Одесской области.

Ранее на 5-й станции Фонтана в Одессе девушка открыла стрельбу. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Не так давно в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. В результате инцидента 45-летний местный житель получил два ранения: брюшной полости и груди.

Кроме того, в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.







