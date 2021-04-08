В Одессе в камышах нашли труп молодого мужчины: что известно

В Одессе в камышах на объездной дороге вблизи курорта "Куяльник" нашли тело мужчины.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, по результатам вскрытия, пострадавший скончался от травм, полученных в результате ДТП. Следователи открыли уголовное производство.

Сейчас полицейские устанавливают личность умершего мужчины и причастных к его гибели. Приметы потерпевшего: на вид около 20-25 лет, худощавого телосложения, волосы русые короткие, был одет в черную куртку, черные брюки с нашитыми карманами и обут в черные кроссовки.

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"Просим откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией о нем или же о событии по телефонам: (04877) 9 42 88, (063) 057 02 46 или по спецлинии 102", — написали в полиции.

Ранее мы сообщали, что на Одесской трассе на обочине нашли труп и деталь автомобиля.

Также напомним, на детской площадке в Киеве обнаружили труп мужчины.

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