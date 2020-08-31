В Одессе в лабораториях Минздрава произошли вспышки COVID-19

Групповые заболевания обнаружили в центрах, где проводят ПЦР-тесты

В Одессе на фоне эпидемии коронавируса зафиксировали групповые заболевания COVID-19 среди сотрудников двух базовых лабораторий Министерства здравоохранения.

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Как заявил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, заболевшие медики проводили ПЦР-тестирование, сообщает УНИАН.

"На прошлой неделе мы зарегистрировали групповые заболевания в двух базовых лабораториях", – сказал он.

Гончаров добавил, что речь идет о лаборатории Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова, где было выявлено пять больных и 35 "контактных лиц". В Лабораторном центре Минздрава заболели семь сотрудников, а контактными оказались 20 человек. Все больные были отправлены на самоизоляцию.

Также выяснилось, что инфицирование сотрудников лабораторий произошло в результате заноса вируса из домашних "очагов".

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Гончаров сообщил, что эти лаборатории продолжают работать в обычном режиме, а весь персонал находится под медицинским наблюдением.

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Медик обратил внимание на то, что в августе на территории региона был зафиксирован пик заболевания. По его словам, это связано с курортным сезоном – прибыло много туристов из других регионов, а также несоблюдением карантинных мер.

Напомним, за минувшие сутки, 30 августа, в Украине подтвердили 2141 случай инфицирования COVID-19. Всего инфекцию диагностировали у 121 215 украинцев.

Ранее секретарь СНБО озвучил пессимистический сценарий COVID-19. По словам Алексея Данилова, за два месяца число инфицированных может вырасти в три раза.

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