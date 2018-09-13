В Одессе в лотомаркете произошла стрельба: задержаны 14 человек

Сегодня, 13:25

Правоохранители ввели в городе план "Перехват"

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В лотомаркете в Суворовском районе Одессы группа злоумышленников в балаклавах открыла стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как рассказали очевидцы, ночью к зданию лотомаркета подъехали несколько автомобилей, из которых вышли мужчины спортивного телосложения в балаклавах и открыли огонь по заведению. После этого злоумышленники сели в автомобили и направились в сторону центра города.

В связи с инцидентом правоохранители ввели в городе оперативный план "Перехват". Через несколько минут им удалось остановить микроавтобус, в котором находились 13 жителей столицы и водитель. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, 14 подозреваемых в причастности к стрельбе задержали.

"При осмотре авто было обнаружено и изъято кастет и 4 пистолета травматического действия. Изъятое направлено на экспертизу. Лица пассажиров и водителя установлены", – отметили в полиции.

По данному факту уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют основания выдачи разрешений указанным лицам на ношение оружия и их причастность к аналогичным преступлениям, следствие продолжается.

Ранее мы писали о разгромах нескольких лотомаркетов в центре Одессы, которые провели неизвестные люди в балаклавах.

Кроме того, не так давно в Киеве прошли погромы в игровых залах. Группа молодых парней крушила игровые залы сразу в нескольких районах столицы. 
Одесса, нападение, задержание, стрельба, лотомаркет

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