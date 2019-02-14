В Одессе в многоэтажке вспыхнул пожар: погибли два человека
Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели
В Одессе в одной из жилых многоэтажек произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 00:26. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Гераниева. В 00:32 на место прибыли спасатели. В 00:59 им удалось локализовать огонь, а в 01:11 его ликвидировали.
"Во время тушения пожара обнаружены два погибших людей: хозяина квартиры 1968 г.р. и женщину 1952 г.р", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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