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В Одессе в многоэтажке вспыхнул пожар: погибли два человека

Сегодня, 10:29

Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay
В Одессе в многоэтажке вспыхнул пожар: погибли два человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg Одесса Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

В Одессе в одной из жилых многоэтажек произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 00:26. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Гераниева. В 00:32 на место прибыли спасатели. В 00:59 им удалось локализовать огонь, а в 01:11 его ликвидировали.

"Во время тушения пожара обнаружены два погибших людей: хозяина квартиры 1968 г.р. и женщину 1952 г.р", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег Одесса, пожар, спасатели, погибшие, тела, ГСЧС

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