В Одессе в музее научат вычислять пропаганду и фейки

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В Одессе в воскресенье откроет двери музей пропаганды. Временная интерактивная инсталляция позволит гостям в игровой форме проверить себя на стойкость к манипуляциям.

Мобильный музей уже побывал в других городах, и теперь будет гостить в городе до конца месяца по адресу пер. Чайковского, 14. Как рассказала "Сегодня" координатор проекта Екатерина Богуславская, музей будет состоять из двух комнат: собственно, самой экспозиции, где разместят все "самые яркие примеры российской пропаганды с 2014 года", и помещения с образовательными плакатами по медиаграмотности. Кроме того, в очках виртуальной реальности там можно будет посмотреть видео, которое расскажет о самых распространенных нарративах пропаганды и о том, как распознавать манипуляции и не угодить на крючок.

"Цель инсталляции — обратить внимание людей на то, что необходимо быть более медиаграмотным в повседневном медиапотреблении", — пояснила Богуславская.

Организаторы отмечают, что медиаграмотность сегодня не менее важный навык, чем, скажем, пользование ПК. Региональный представитель Института массовой информации Павел Колотвин считает, что Одесская область особо подвержена информационному воздействию, что связано с интересами различных групп влияния.

"Треть информации местные жители получают из слухов. Этот канал связи крайне подвержен воздействию и различным манипуляциям. Многие стереотипы и мифы распространяются водителями такси, пенсионерами в общественном транспорте, местными жителями — потребителями российского информационного контента", — рассказал Колотвин, отмечая, что в региональном сегменте соцсетей достаточно часто распространяются фейки, новости с оттенками паники, а также откровенная пропаганда.

Координатор Одесского центра публичных расследований и форума по медиаграмотности Валерий Болган отмечает, что самой заметной и опасной пропагандой является российская, но она не единственная в регионе.

"В Одесской области до сих пор существуют села, которые находятся близко к границе, где население часто имеет прямой доступ, например, к российскому телевидению, транслируемому через Молдову. И при этом у них мало доступа к украинскому. Область достаточно поделена в этническом плане. У нас тут живут разные диаспоры, и есть определенные намеки, что существует пропаганда и от других государств", – отметил Болган.

Одним из эффективных инструментов в борьбе с пропагандой, по мнению Болгана, является обучение медиаграмотности со школьной скамьи.

Напомним, недавно в Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в центре столицывернулось уникальное произведение раннего итальянского Возрождения – алтарный триптих Пьетро ди Николо да Орвието "Мадонна с младенцем и святыми Бенедиктом и Иеронимом".

Также, мы писали, что в столице прошла масштабная выставка старинных машин.

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